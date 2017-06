Baseball: Cloverbelt announces spring all-conference teams

The Cloverbelt Conference has announced all-conference teams for the 2017 spring baseball season.

First team

Tyler Fuerlinger, Sr., Columbus Catholic

Elliot Wininger, Jr., Gilman

Walker Wuethrich, Sr., Greenwood

Devin Toburen, Jr., Greenwood

Riley Geiger, Sr., Loyal

Dawson Brock, Jr., Loyal

Logan Matson, Jr., Neillsville

Marshall Opelt, Jr., Neillsville

Kole Karaba, Sr., Owen-Withee

Hunter Luepke, Jr., Spencer

Player of the Year: Riley Geiger, Loyal

Second team

Aaron Morrow, Sr., Colby

Zach Person, Jr., Gilman

Brock Opelt, Sr., Granton

Cole Lucas, Sr., Greenwood

Trevor Serocki, Sr., Greenwood

Luke Bogdonovich, Jr., Loyal

David Harder, Sr., Neillsville

Skylar Barth, Sr., Neillsville

AJ Ovyn, Jr., Owen-Withee

Caden Schillinger, Jr., Spencer

Honorable Mention

Trevor Stuttgen, Sr., Colby

Bryce Fuerlinger, So., Columbus Catholic

Charles Payant, Sr., Columbus Catholic

Chanse Rosemeyer, Sr., Gilman

Gabe Gunderson, Fr., Gilman

Austin Riemer, So., Granton

Maverick Roehl, So., Loyal

Trevyn Wilke, Fr., Loyal

Cole Hediger, So., Neillsville

Bo Baehr, Jr., Owen-Withee

Dom Wichlacz, Jr., Spencer

Carson Hildebrandt, So., Spencer