9/28 Prep scoreboard

MEDFORD CROSS COUNTRY MEET

Varsity Girls

1. Medford, 21; 2. Marshfield, 38; 3. Antigo, 75; 4. Lakeland, incomplete.

Top 5: 1. Sophia Schrodi, Marsh., 20:19.9; 2. Lauren Meyer, Med., 20:47.9; 3. Franny Seidel, Med., 20:55.7; 4. Alicia Kawa, Med., 20:58.1; 5. Paige Brandner, Med., 21:12.2.

Varsity Boys

1. Marshfield, 21; 2. Medford, 41; 3. Antigo, 80; 4. Lakeland, 110.

Top 5: 1. Trey Ulrich, Med., 16:32.8; 2. Jordan Dzikowich, Marsh., 16:36.4; 3. Joseph McKee, Marsh., 16:39.7; 4. Addison Hill, Marsh., 16:57; 5. Joshua McKee, Marsh., 17:01.8.

JV Boys

1. Marshfield, 15; 2. Medford, 43; 3. Antigo, incomplete.

JV Girls

1. Marshfield, 20; 2. Medford, 41.

Middle School Girls

1. Medford, 36; 2. John Muir, 45; 3. D.C. Everest, 77; 4. Marshfield, 79.

Winner: Brynn Fronk, Med., 12:51.2.

Middle School Boys

1. John Muir, 29; 2. Medford, 52; 3. D.C. Everest, 65; 4. Marshfield, 91.

Winner: Joe Sullivan, Med., 11:08.9.

ATHENS CROSS COUNTRY INVITATIONAL

Girls

1. Auburndale, 35; 2. Phillips, 62; 3. Prentice-Rib Lake, 98; 4. Stratford, 115; 5. Spencer, 130; 6. Columbus Catholic, 152; 7. Three Lakes, 163; 8. Owen-Withee, 165; Assumption, Athens, Stanley-Boyd and Thorp, incomplete.

Top 5: 1. Kortnie Volk, 3L, 20:02.1; 2. Serena Moore, P-RL, 20:07; 3. Isabella Jewell, Aub., 20:22.6; 4. Annikka Johnson, Phil., 20:58.9; 5. Kali Karl, Aub., 21:01.8.

Boys

1. Phillips, 49; 2. Assumption, 61; 3. Columbus Catholic, 112; 4. Athens, 124; 5. Stratford, 156; 6. Spencer, 157; 7. Auburndale, 161; 8. Prentice-Rib Lake, 182; 9. Owen-Withee, 204; 10. Stanley-Boyd, 263; 11. Thorp, 279; Three Lakes, incomplete.

Top 5: 1. Sean Dolan, WRA, 16:58.1; 2. Garrett Dolan, WRA, 17:04.6; 3. Nicholas Rogaczewski, Athens, 17:22.7; 4. Jared Zwettler, 3L, 17:32.4; 5. Jed Miller, Phil., 17:40.6.

VOLLEYBALL

Mosinee def. Medford 25-18, 25-18, 25-19.

Mosinee 7-1 in GNC, Medford 6-2

Next: Medford at Northland Pines, Tuesday at 7 p.m.

Gilman def. Greenwood 25-20, 22-25, 25-18, 25-22

Gilman 4-1 in ECC, Greenwood 1-4

Next: Gilman at Columbus Catholic (5-0), Tuesday at 7:15 p.m.

BOYS SOCCER

Northland Pines 3, Medford 2

Next: Lakeland at Medford, Tuesday at 4:30 p.m.

GIRLS SWIMMING

Lakeland 92, Medford 78

Next: Ladysmith Co-op at Medford, Oct. 12 at 5:30 p.m.