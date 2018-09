9/27 prep scoreboard

CROSS COUNTRY

Medford Invitational

Girls

1. Medford, 35

2. Marshfield, 40

3. D.C. Everest, 61

4. Merrill, 115

5. Ashland, 130

Top 6: 1. Franny Seidel, Med., 20:03.2; 2. Eliana Kanitz, Marsh., 20:20.9; 3. Alicia Kawa, Med., 20:21.7; 4. Malorie Schmoll, DCE, 20:46.6; 5. Dalie Thomas, Merr., 20:49.6; 6. Grace Kelley, Med., 20:55.

Boys

1. Marshfield, 27

2. Medford, 54

3. D.C. Everest, 58

4. Merrill, 93

5. Ashland, 133

Top 8: 1. Joshua McKee, Marsh., 16:42.3; 2. Joseph McKee, Marsh., 16:43.3; 3. Isaiah Winowiski, DCE, 16:53.5; 4. Zach Brandenburg, DCE, 17:14.8; 5. Addison Hill, Marsh., 17:16.6; 6. Dominic Laufenberg, Merr., 17:25; 7. Derek Rudolph, Med., 17:37.2; 8. Joey Sullivan, Med., 17:42.4.

Next: Medford at University of Minnesota Roy Griak Invitational, Saturday at 1:05 p.m.

Athens Invitational

Boys

1. Assumption, 65

2. Tomahawk, 70

3. Athens, 127

4. Colby-Abbotsford, 129

5. Stratford, 134

6. Phillips, 140

7. Prentice-Rib Lake, 211

8. Columbus Catholic, 222

9. Owen-Withee, 226

10. Stanley-Boyd, 252

11. Three Lakes, 259

12. Laona-Wabeno, 288

13. Spencer, 317

14. Thorp, 321

Top 5: 1. Garrett Dolan, WRA, 16:18.6; 2. Sean Dolan, WRA, 16:42.8; 3. Jared Zwettler, 3L, 16:44.8; 4. Nicholas Rogaczewski, Athens, 16:54.2; 5. Johnathon Nowacki, Athens, 17:19.5; 15. Peyton Enders, P-RL, 18:20.1.

Girls

1. Tomahawk, 31

2. Colby-Abbotsford, 64

3. Phillips, 69

4. Laona-Wabeno, 141

5. Assumption, 175

6. Three Lakes, 176

7. Stratford, 184

8. Spencer, 193

9. Athens, 200

10. Columbus Catholic, 211

Prentice-Rib Lake, Owen-Withee and Thorp, incomplete

Top 7: 1. Haley Voermans-Dean, Tom., 20:23.4; 2. Meagan Berg, Tom., 20:48; 3. Kortnie Volk, 3L, 20:54.2; 4. Annikka Johnson, Phil., 20:59.5; 5. Falon Immormino, Thorp, 21:05.4; 6. Macey Mann, Tom., 21:15.5; 7. Serena Moore, P-RL, 21:17.2.

Next: Prentice-Rib Lake at Auburndale Invitational (Frey Field), Tuesday at 4:15 p.m.

VOLLEYBALL

Medford defeated Antigo 25-13, 25-19, 25-14

Next: Medford at Mosinee, Tuesday at 7 p.m.

Gilman defeated Loyal 3-0

Next: Columbus Catholic at Gilman, Monday at 7:15 p.m.

GIRLS SWIMMING

Medford 105, Colby-Abbotsford 65

Raiders win 10 of 11 events

Next: Lakeland at Medford, Oct. 4 at 5:30 p.m.

BOYS SOCCER

Northland Pines 3, Medford 2

Next: Medford at Lakeland, Tuesday at 7 p.m.