9/11 prep scoreboard

VOLLEYBALL

Medford defeated Lakeland 25-8, 25-13, 25-14

Next: Medford vs. Antigo and Mosinee at Rhinelander GNC Meet, Saturday at 10 a.m.

Rib Lake defeated Chequamegon 25-11, 25-6, 25-9

Next: Rib Lake at Edgar, Thursday at 7 p.m.

CROSS COUNTRY

Neillsville-Granton Invitational

Girls

1. Medford, 23

2. Chippewa Valley, 92

3. Loyal-Greenwood, 96

4. Sparta, 103

5. Neillsville-Granton, 121

6. Eau Claire Regis, 164

7. Osseo-Fairchild, 172

8. Tomah, 173

Alma Center Lincoln, Augusta, Bangor, Pittsville and Cadott, incomplete

Top 5: 1. Savannah Schley, L-G, 20:15.2; 2. Franny Seidel, Med., 20:21.8; 3. Alicia Kawa, Med., 20:49.7; 4. Grace Kelley, Med., 21:24.2; 5. Kari Herman, O-F, 21:33.3.

Boys

1. Medford, 29

2. Tomah, 45

3. Sparta, 91

4. Neillsville-Granton, 158

5. Augusta, 161

6. Chippewa Valley, 172

7. Eau Claire Regis, 178

8. Bangor, 212

9. Cadott, 220

10. Osseo-Fairchild, 246

11. Loyal-Greenwood, 283

12. Pittsville, 348

13. Alma Center Lincoln, 389

Top 5: 1. Derek Rudolph, Med., 17:29.9; 2. Eugene Peterson, Tomah, 17:38.6; 3. Caleb Lenning, Tomah, 18:00; 4. Mason Rudolph, Med., 18:00.9; 5. Ray Zirngible, Med., 18:01.7.

Next: Medford at Wausau East Smiley Invitational, Saturday at 8:30 a.m.

Stratford Invitational

Girls

1. Auburndale, 22

2. Rhinelander, 71

3. Prentice-Rib Lake, 91

4. Spencer, 110

5. Stratford, 126

6. Athens, 131

Owen-Withee, incomplete

Top 5: 1. Serena Moore, P-RL, 20:43.8; 2. McKenna Zieher, Aub., 20:50.2; 3. Isabella Jewell, Aub., 21:02.2; 4. Macie Schmeiser, Aub. 21:11.5; 5. Abby Van Rixel, Athens, 21:18.8.

Boys

1. Athens, 33

2. Stratford, 53

3. Rhinelander, 69

4. Prentice-Rib Lake, 109

5. Owen-Withee, 109

6. Spencer, 145

Auburndale, incomplete

Top 5: 1. Johnathan Nowacki, Athens, 16:32.4; 2. Nicholas Rogaczewski, Athens, 16:36.4; 3. Bridger Flory, Rhine., 16:49.5; 4. Peyton Enders, P-RL, 17:03.1; 5. Jacob Seidel, O-W, 17:07.1.

Next: Prentice-Rib Lake at Wausau East Smiley Invitational, Saturday at 8:30 a.m.

BOYS SOCCER

Medford 8, Antigo 0

Next: Medford at Rhinelander, Thursday at 7 p.m.

GIRLS TENNIS

Medford 7, Phillips 0

Next: Medford at Altoona Quad, Wednesday at 9 a.m.