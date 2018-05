5/7 Prep scoreboard

BASEBALL

Athens 8, Rib Lake 6

Next: Athens at Rib Lake, Thursday at 4:45 p.m.

SOFTBALL

Athens 4, Rib Lake 0

Next: Athens at Rib Lake, Thursday at 4:45 p.m.

GNC GOLF #2

at Indianhead Golf Course, Mosinee

1. Lakeland, 321

2. Medford, 334

3. Mosinee, 345

4. Rhinelander, 356

5. Antigo, 364

6. Tomahawk, 425

7. Northland Pines, 443

Next: GNC Meet #3 at Antigo (Bass Lake), Tuesday at 3 p.m.

EDGAR DR. H.A. SCHULZ TRACK & FIELD INVITE

Girls

1. Edgar, 178

2. Auburndale, 158

3. Rib Lake, 85

4. Abbotsford, 74

5. Loyal, 58

6. Northland Lutheran, 39

7. Columbus Catholic, 38

8. W.R. Assumption, 28

Boys

1. Edgar, 228

2. Loyal, 102.5

3. Rib Lake, 99.5

4. Abbotsford, 62.5

5. Auburndale, 44.5

6. W.R. Assumption, 41

6. Northland Lutheran, 41

8. Columbus Catholic, 12

Next: Rib Lake at Abbotsford, Thursday at 4:30 p.m.

PHILLIPS INVITATIONAL

Boys

1. Chequamegon, 153

2. Medford, 152

3. Athens, 138

4. Prentice, 84

5. Phillips, 76

6. Bruce, 56

Girls

1. Athens, 185.5

2. Chequamegon, 166

3. Phillips, 106

4. Prentice, 65.5

5. Medford, 59

6. Bruce, 51

Next: Medford at Waupaca Quad, Tuesday at 4 p.m.