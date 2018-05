5/29 prep scoreboard

WIAA BASEBALL REGIONAL SEMIFINALS

Division 4

#1 Gilman 13, #5 Flambeau 6

Next: WIAA Div. 4 regional final, #3 Thorp at #1 Gilman, Wednesday at 4 p.m.

Division 2

#2 Rhinelander, 7, #3 Medford 6

Medford ends its season 13-12

WIAA DIV. 2 TOMAHAWK GOLF SECTIONAL

1. Lakeland, 319

2. Rice Lake, 323

3. Northwestern, 323

4. Medford, 327

5. Ashland, 341

6. McDonell-Regis, 342

7. Amery, 348

8. West Salem, 350

9. Neillsville-Loyal, 354

10. St. Croix Central, 362

11. Black River Falls, 368

12. Barron, 415

Lakeland and Rice Lake qualify for state

Individual state qualifiers: John Birnbaum, Mosinee, 70; Trevor Priem, Northwestern, 75; Jared Weber, Neillsville-Loyal, 76.

Medford results: T6. Tyler Kadlecek, 78; T10. Ryan Perrin, 80; T20. Dain Strick, 83; T33. Payton Nelson, 86; 65. Brady Tlusty, 99.

GIRLS SOCCER

Medford 7, Altoona 5

Medford finishes regular season 6-7

Next: WIAA Div. 3 regional semifinal, #5 Mosinee at #4 Medford, Thursday at 5 p.m.