5/24 prep scoreboard

WIAA DIV. 2 COLBY TRACK & FIELD SECTIONAL

Girls top 10

1. Wittenberg-Birnamwood, 66

2. Medford, 59.25

3. Lakeland, 55

4. Osceola, 47.75

5. Bloomer, 41

6. Prescott, 36

7. St. Croix Central, 35.25

8. Northland Pines, 31

9. St. Croix Falls, 27

10. Black River Falls, 25

Medford’s state qualifiers

1st place: 3,200 relay team (P. Brandner, Meyer, Seidel, Phillips)

4th place: Sami Stolp in long jump and triple jump, Lauren Meyer in 800 run, Alicia Kawa in 3,200 run.

Boys top 10

1. Rice Lake, 85

2. Lakeland, 55.5

3. Hayward, 54

4. Osceola, 53

5. Medford, 43

6. St. Croix Central, 42.5

7. Ashland, 36

8. Elk Mound, 31

8. Grantsburg, 31

10. St. Croix Falls, 26.5

Medford’s state qualifiers

1st place: 800 relay team (Rinaldi, Mientke, Carstensen, Poetzl)

2nd place: Hunter Brandner in 400 dash

3rd place: Victor Rinaldi in 100 dash and 200 dash, Trey Ulrich in 1,600 run

4th place: Hunter Brandner in 200 dash

Boys Wheelchair Division

1. Medford, 30

Zech Lewandowski to compete at state in 100 dash, 400 dash and shot put.

WIAA DIV. 3 BOYCEVILLE TRACK & FIELD SECTIONAL

Boys top 10

1. Eau Claire Regis, 80

2. Webster, 72

3. Glenwood City, 52

4. Abbotsford, 42

4. McDonell Central, 42

6. Cadott, 40

7. Rib Lake, 38.5

8. Unity, 29

9. South Shore-Washburn, 28

10. Siren, 26

10. Turtle Lake-Clayton, 26

26. Gilman, 6

Rib Lake’s state qualifiers

1st place: John Henry Hopkins in long jump

2nd place: 400 relay team (Balgord, Czysz, Hopkins, Makovsky)

3rd place: 1,600 relay team (Balgord, Keiser, Swan, Fox)

Girls top 10

1. Shell Lake, 86

2. Fall Creek, 52

3. Eau Claire Regis, 46

4. Flambeau, 42

5. Abbotsford, 37

6. Frederic-Luck, 35

7. Elmwood-Plum City, 34

8. Thorp, 32

9. Glenwood City, 26

10. Cadott, 22

T13. Rib Lake, 20

28. Gilman, 8

Rib Lake’s state qualifiers

3rd place: 3,200 relay team (Wudi, Goodrich, Lueck, Espinoza)

4th place: Emily Espinoza in 800 run

Gilman’s state qualifier

3rd place: Evelyn Fryza in shot put

WIAA state track and field meet is June 1-2 at UW-La Crosse.

SOFTBALL

WIAA Div. 5 regional final

#2 Greenwood 8, #3 Gilman 4

BASEBALL

WIAA Div. 2 regional

#3 Medford 8, #6 Northland Pines 4

Next: WIAA regional semifinal, #3 Medford at #2 Rhinelander, Tuesday at 5 p.m.

WIAA Div. 4 regional

#4 Abbotsford 14, #5 Rib Lake 4

Regular season

Athens 12, Gilman 2

Next: WIAA Div. 4 regional semifinal, #5 Flambeau at #1 Gilman, Tuesday at 5 p.m.

GIRLS SOCCER

Northland Pines 7, Medford 0

Next: Medford at Altoona, Tuesday at 5 p.m.