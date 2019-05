5/23 prep scoreboard

WIAA DIV. 2 MOSINEE TRACK & FIELD SECTIONAL

Girls top 5

1. Osceola, 64

2. Medford, 55

3. Prescott, 53

4. Gale-Ettrick-Trempealeau, 51

5. Lakeland, 50

Medford state qualifiers

1st: 3,200-meter relay (Franny Seidel, Lauren Meyer, Alicia Kawa, Katie Phillips), 9:39.21 (school record); Katie Phillips 800-meter run, 2:20.72 (school record).

3rd: Leah Leonard discus, 120 feet, 8 inches.

4th: Desirae Weissmiller shot put, 38 feet; Sami Stolp triple jump, 34 feet, 11.75 inches.

Boys top 5

1. Gale-Ettrick-Trempealeau, 82

2. Rice Lake, 73

3. Hayward, 42

4. St. Croix Falls, 39

5. Osceola, 36

22. Medford, 11

Medford state qualifiers

4th: 3,200 meter relay (Derek Rudolph, Carson Church, Joey Sullivan, Josh Fredrikson), 8:31.06.

Wheelchair

Zech Lewandowski 1st in 100 meters (24.14), 400 meters (1:32.25) and shot put (15-10).

Next: WIAA Div. 2 state meet at UW-La Crosse, May 31-June 1.

WIAA DIV. 3 CAMERON TRACK & FIELD SECTIONAL

Boys top 5

1. Webster, 56

2. Eau Claire Regis, 48

T3. Rib Lake, 46

T3. Athens, 46

T3. Chetek-Weyerhaeuser, 46

19. Gilman, 16

Rib Lake state qualifiers

2nd: 400-meter relay (Tyler Balgord, Connor Czysz, John Henry Hopkins, Ashton Keiser), 45.22; 800-meter relay (same as 400), 1:35.26; Steven Petkau triple jump, 42 feet, 5.25 inches.

3rd: Dilan Scheiner discus, 132 feet, 10 inches.

4th: Dilan Schneider shot put, 45 feet, 6.25 inches.

Gilman state qualifiers

2nd: 1,600-meter relay (Torgor Crick, Dayne Tallier, Blake Wisocky, Trevor Schmitt), 3:33.38.

4th: Torgor Crick 800-meter run, 2:02.49.

Girls top 5

1. Shell Lake, 53

2. Flambeau, 48

3. Ladysmith, 47.5

4. Colfax, 45

5. E.C. Immanuel Lutheran, 41

17. Gilman, 17.5

36. Rib Lake, 1

Gilman state qualifiers

2nd: 3,200 meter relay (Sophia Drier, Ava Gunderson, Aubrey Syryczuk, Lydia Syryczuk), 10:33.01.

4th: Evelyn Fryza shot put, 36 feet, 11.75 inches.

Next: WIAA Div. 3 state meet at UW-La Crosse, May 31-June 1.

WIAA SOFTBALL REGIONAL FINAL

Div. 5

#2 Gilman 1, #3 Greenwood 0 (10 innings).

Next: Sectional semifinal, #4 Loyal at #2 Gilman, Tuesday at 5 p.m.

WIAA BASEBALL REGIONAL QUARTERFINALS

Div. 2

#1 Medford, 18, #8 Abbotsford-Colby 0

Raiders score 13 runs in the 3rd inning.

Next: Regional semifinal, #5 Rhinelander at #1 Medford, Tuesday at 5 p.m.

Div. 5

#5 Thorp 8, #4 Gilman 3.

Pirates finish 9-7.

BASEBALL

Rib Lake at Greenwood, no report.

GIRLS SOCCER

GNC Tournament, round 3

#5 Medford 1, #6 Mosinee 1

Medford finishes 5th overall.

Next: WIAA Div. 3 regional semifinal, #7 Waupaca at #2 Medford, May 30 at 7 p.m.