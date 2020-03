3/7 WIAA prep scoreboard

WIAA DIV. 2 INDIVIDUAL STATE GYMNASTICS

All-Around

16. Brooklyn Bilz, 34.234

21. Makala Ulrich, 33.317

22. Anna Wanke, 33.266

Floor exercise

T19. Anna Wanke, 8.7

T23. Megan Wanke, 8.467

All-arounds: Brooklyn Bilz, 8.55; Makala Ulrich, 8.533

Balance beam

13. Kate Malchow, 8.65

20. Anna Wanke, 8.333

All-arounds: Brooklyn Bilz, 8.867; Makala Ulrich, 8.65

Uneven bars

13. Brooklyn Bilz, 8.35

19. Anna Wanke, 7.983

20. Kate Malchow, 7.8

All-around: Makala Ulrich, 8.167

Vault

23. Brooklyn Bilz, 8.467

25. Anna Wanke, 8.25

27. Makala Ulrich, 7.967

WIAA DIV. 5 BOYS BASKETBALL

Regional finals

#3 Rib Lake 71, #2 Wild Rose 58

Rib Lake never trailed, led by as many as 24 in second half

Nick Gerstberger 23 points, Devyn Vlach 17 points

#4 Pittsville 62, #1 Almond-Bancroft 49

Next: WIAA sectional semifinal, #4 Pittsville (19-6) vs. #3 Rib Lake (21-4), Thursday at D.C. Everest, 7 p.m.