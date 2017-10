10/20 Tournament Scoreboard

WIAA DIV. 3 ATHENS CROSS COUNTRY SECTIONAL

Girls

1. Auburndale, 49

2. Rosholt, 87

3. Wittenberg-Birnamwood, 117

4. Prentice-Rib Lake, 142

5. Marathon, 157

6. Pacelli 179

7. Loyal-Greenwood, 219

8. Three Lakes, 267

9. Athens, 272

10. Stratford, 276

11. Spencer, 277

12. Edgar, 294

13. Wabeno-Laona, 308

14. Columbus Catholic, 310

15. Owen-Withee, 320

AUBURNDALE & ROSHOLT ADVANCE TO STATE

Assumption, Crandon, Florence, Goodman-Pembine, Pittsville all incomplete

Medalist: Marissa Ellenbecker, Edgar, 19:29

Other individual state qualifiers: 2. Kortnie Volk, Three Lakes, 20:01.4; 3. Anna Buchberger, Marathon, 20:27.8; 4. Savannah Schley, Loyal-Greenwood, 20:30.5; 5. SERENA MOORE, P-RL, 20:31.8.

Boys

1. Rosholt, 43

2. Assumption, 60

3. Marathon, 117

4. Pacelli, 137

5. Athens, 139

6. Columbus Catholic, 194

7. Loyal-Greenwood, 202

8. Auburndale, 214

9. Stratford, 251

10. Prentice-Rib Lake, 268

11. Edgar, 315

12. Wittenberg-Birnamwood, 327

13. Spencer, 332

14. Crandon, 362

15. Three Lakes, 410

16. Goodman-Pembine, 412

Florence, Owen-Withee, Pittsville, Wabeno-Laona all incomplete

ROSHOLT & ASSUMPTION QUALIFY FOR STATE

Medalist: Adam Rzentkwoski, Rosholt, 16:31.9

Individual state qualifiers: 2. Jared Zwettler, Three Lakes, 17:01.3; 6. Nick Rogaczewski, Athens, 17:18.2; 8. Tamerat Kubista, Loyal-Greenwood, 17:29.2; 9. Joe Kraimer, Marathon, 17:32.6; 10. ADAM DUMS, P-RL, 17:31.1.

WIAA DIV. 3 FOOTBALL LEVEL 1

#1 Antigo 48, #8 Medford 8

Medford's season ends at 3-7

Antigo (9-1) will host West Salem (8-2) Oct. 27 in Level 2.