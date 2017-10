10/14 Prep scoreboard

GREAT NORTHERN CONFERENCE CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS

Saturday at Northland Pines

Girls

1. Medford, 39

2. Lakeland, 46

3. Mosinee, 101

4. Tomahawk, 105

5. Rhinelander, 114

6. Antigo, 155

7. Northland Pines 158

First team: 1. Ashley Peterson, Lake., 19:08.8; 2. Alayna Franson, Rhine., 19:31.6; 3. Franny Seidel, Med., 19:35.9; 4. Lauren Meyer, Med., 19:50.6; 5. Haley Voermans-Dean, Tom., 19:56.3; 6. Alicia Kawa, Med., 19:57.7; 7. Annalise Callaghan, NP, 20:17.9.

Boys

1. Lakeland, 51

2. Medford, 57

3. Northland Pines, 84

4. Tomahawk, 101

5. Mosinee, 111

6. Rhinelander, 119

7. Antigo, 168

First team: 1. Kav FitzPatrick, Lake., 15:56.4; 2. Darius Diver, Lake., 16:15.5; 3. Trey Ulrich, Med., 16:23.4; 4. Jack Garcia, Lake., 16:42.6; 5. Derek Rudolph, Med., 16:43.5; 6. Grayson Barrett, Mos., 16:49.2; 7. Drew Bolder, Tom., 16:57.1.

Next: WIAA Div. 2 Waupaca sectional, Saturday at 11 a.m.