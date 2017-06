State track meet: Saturday roundup

The WIAA state track and field meet continued Saturday at Veterans Memorial Stadium on the campus of UW-La Crosse.

The following is a roundup of results for athletes in the Central Wisconsin Publications coverage area.

DIVISION 2

Boys long jump: 11. Osy Ekwueme, Medford, 20-0.75.

Girls 4x800-meter relay: 8. Medford, 9:48.50.

Boys 800-meter run: 7. Jake Sullivan, Medford, 1:57.27.

Girls 3,200-meter run: 10. Franny Seidel, Medford, 12:21.11.

DIVISION 3

Girls discus throw: 7. Katelyn Schmidt, Marathon, 117-8.

Boys high jump: T6. Ezra Kremsreiter, Abbotsford, 6-2.

Boys long jump: 3. Franny Gamillo, Abbotsford, 21-1.25; 4. Noah Zastrow, Spencer, 20-11.75; 7. Brady Emstrom, Gilman, 20-6.5; 10. Karson Butt, Edgar, 19-5.75.

Girls pole vault: 1. Johanna Ellefson, Spencer, 11-0; 2. Gabriella Janke, Athens, 10-9; 9. Hannah Zastrow, Spencer, 9-6.

Boys shot put: 3. Bryce Seubert, Marathon, 52-5; 4. Max Johnson, Spencer, 51-9.25; 8. Logan Zschernitz, 49-0.5; 11. Michael Lang, Marathon, 46-9.25.

Girls triple jump: 5. Macey Wirkus, Edgar, 36-3.25; 8. Kamryn Butt, Edgar, 35-6.25.

Girls 4x800-meter relay: 15. Rib Lake, 10:26.77.

Girls 100-meter hurdles: 9. Daria Hoesly, Edgar, 16.78.

Boys 110-meter hurdles: 7. Noah Zastrow, Spencer, 16.21.

Boys 1,600-meter run: 9. Josh Langteau, Athens, 4:32.21.

Girls 4x200-meter relay: 7. Edgar, 1:49.41; 8. Spencer, 1:50.09.

Girls 4x100-meter relay: 3. Edgar, 51.01; 9. Spencer, 51.94.

Boys 4x100-meter relay: 6. Abbotsford, 44.74; 9. Edgar, 44.77.

Girls 300-meter hurdles: 2. Macey Wirkus, Edgar, 45.07; 6. Mel Kunze, Abbotsford, 46.89.

Boys 300-meter hurdles: 6. Noah Zastrow, Spencer, 40.58.

Boys 800-meter run: 13. Josh Langteau, Athens, 2:06.94.

Boys 200-meter dash: 10. Kyle Goltz, Lake Holcombe/Cornell, 23.53.

Girls 3,200-meter run: 2. Marissa Ellenbecker, Edgar, 11:32.92.